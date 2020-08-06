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مرأة

حيلة سهلة تحميك من الإرهاق.. اكتشفها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:00 ص
حيلة سهلة تحميك من
حيلة سهلة تحميك من الارهاق .. اكتشفها
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير منا من الإرهاق والتعب خاصة خلال فصل الصيف ولكن هل تعلم أن هناك بعض الحيل والخطوات السهلة التى تساعد فى الوقاية من هذه المشكلة وعلاجها وللأسف معظمنا لا يضعها فى الحسبان.

ذكر موقع كلية الطب بجامعة هارفارد أن عدم تناول الكمية المناسبة لجسم الانسان من اهم اسباب الشعور بالتعب والصداع والضعف والارهاق .
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واحتياج الجسم للماء يختلف من إنسان لآخر ومن وقت لآخر حسب الجهد المبذول فعلى سبيل المثال إذا كنت ستقوم ببعض التمارين ، اشرب كوبًا من الماء سعة 8 أونصات قبل البدء وآخر بعد الانتهاء.

أما فى حالة ممارسة الرياضة باستمرار لمدة تزيد عن 30 دقيقة ، فيجب تناول كميات صغيرة من الماء كل 15 إلى 30 دقيقة للحفاظ على مستوى الطاقة.

الماء هو المكون الرئيسي للدم وهو ضروري لنقل العناصر الغذائية إلى الخلايا والتخلص من الفضلات،إذا كان الجسم يعاني من نقص في السوائل ، فإن إحدى العلامات الأولى هي الشعور بالتعب. 

تجمع المشروبات الرياضية بين الماء والفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات - وهي مواد تساعد في تنظيم عمليات الجسم، لكن هذه الإضافات لن تمنحك طاقة إضافية للأنشطة اليومية العادية .
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