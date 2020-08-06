حيلة سهلة تحميك من الإرهاق.. اكتشفها

يعانى عدد كبير منا من الإرهاق والتعب خاصة خلال فصل الصيف ولكن هل تعلم أن هناك بعض الحيل والخطوات السهلة التى تساعد فى الوقاية من هذه المشكلة وعلاجها وللأسف معظمنا لا يضعها فى الحسبان.





ذكر موقع كلية الطب بجامعة هارفارد أن عدم تناول الكمية المناسبة لجسم الانسان من اهم اسباب الشعور بالتعب والصداع والضعف و الارهاق

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النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها واحتياج الجسم للماء يختلف من إنسان لآخر ومن وقت لآخر حسب الجهد المبذول فعلى سبيل المثال إذا كنت ستقوم ببعض التمارين ، اشرب كوبًا من الماء سعة 8 أونصات قبل البدء وآخر بعد الانتهاء.





أما فى حالة ممارسة الرياضة باستمرار لمدة تزيد عن 30 دقيقة ، فيجب تناول كميات صغيرة من الماء كل 15 إلى 30 دقيقة للحفاظ على مستوى الطاقة.





الماء هو المكون الرئيسي للدم وهو ضروري لنقل العناصر الغذائية إلى الخلايا والتخلص من الفضلات،إذا كان الجسم يعاني من نقص في السوائل ، فإن إحدى العلامات الأولى هي الشعور بالتعب.



