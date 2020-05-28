بعد قضاء فترات طويلة في المنزل.. 4 طرق للتخلص من التوتر والقلق

بعد تفشى فيروس كورونا، وللحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، من الضروري بقاء الأشخاص في المنازل لحماية أنفسهم من الإصابة بالمرض أو نقله، وبسبب هذا الإغلاق أظهرت العديد من التقارير الإخبارية أنه كان هناك ارتفاع في حالات التوتر والقلق.
وكشف موقع "boldsky" أبرز الطرق للتخلص من القلق والتوتر.
- الشاي الأخضر
يمكن أن يساعد شرب الشاي الأخضر على تقليل مستويات التوتر لديك، يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين والكافيين والأحماض الأمينية. L-theanine هو حمض أميني أظهر أنه يخفض أعراض الإجهاد وقد يساعد في تخفيف القلق أيضًا.
- مضغ العلكة
وجدت دراسة أن مضغ العلكة يمكن أن يخفض مستويات الإجهاد في العمل أو العمل الخارجي، ويقلل القلق ويقلل من التعب، وبالتالي تحسين المزاج، وذكرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يوميًا أقل إجهادًا.
- احصل على نوم جيد في الليل
يمكن أن يساعد الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلًا على تقليل التوتر والقلق، سوف يساعدك النوم الجيد في الليل على معالجة ضغوط النهار بسهولة أكبر وتقليل خطر اضطرابات النوم أيضًا.
- الروائح
العلاج بالروائح طريقة علاجية تتضمن استخدام الزيوت العطرية العطرية لتحسين الصحة النفسية أو البدنية، من المعروف أن العلاج بالروائح يقلل من التوتر ويحسن المزاج بمساعدة الزيوت الأساسية مثل اللافندر والورد والبابونج الروماني وخشب الصندل والبرتقال.
أثبت زيت البابونج الأساسي أنه يقلل من التوتر والقلق من خلال تهدئة الأعصاب، زيادة مستويات التوتر والقلق يمكن أن تؤدي إلى الأرق. استنشاق زيت البابونج الأساسي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الدماغ ويمكن أن يساعد في علاج الأرق وتقليل الإجهاد.