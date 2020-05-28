بعد قضاء فترات طويلة في المنزل.. 4 طرق للتخلص من التوتر والقلق

- احصل على نوم جيد في الليل

- الروائح

العلاج بالروائح طريقة علاجية تتضمن استخدام الزيوت العطرية العطرية لتحسين الصحة النفسية أو البدنية، من المعروف أن العلاج بالروائح يقلل من التوتر ويحسن المزاج بمساعدة الزيوت الأساسية مثل اللافندر والورد والبابونج الروماني وخشب الصندل والبرتقال.



