AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد قضاء فترات طويلة في المنزل.. 4 طرق للتخلص من التوتر والقلق

الخميس 28/مايو/2020 - 10:13 م
التوتر والقلق
التوتر والقلق
Advertisements
نهى هجرس
بعد تفشى فيروس كورونا، وللحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، من الضروري بقاء الأشخاص في المنازل لحماية أنفسهم من الإصابة بالمرض أو نقله، وبسبب هذا الإغلاق أظهرت العديد من التقارير الإخبارية أنه كان هناك ارتفاع في حالات التوتر والقلق.

وكشف موقع "boldsky" أبرز الطرق للتخلص من القلق والتوتر.

- الشاي الأخضر 
يمكن أن يساعد شرب الشاي الأخضر على تقليل مستويات التوتر لديك، يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكين والكافيين والأحماض الأمينية. L-theanine هو حمض أميني أظهر أنه يخفض أعراض الإجهاد وقد يساعد في تخفيف القلق أيضًا.


- مضغ العلكة 
وجدت دراسة أن مضغ العلكة يمكن أن يخفض مستويات الإجهاد في العمل أو العمل الخارجي، ويقلل القلق ويقلل من التعب، وبالتالي تحسين المزاج، وذكرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يوميًا أقل إجهادًا.


- احصل على نوم جيد في الليل 
يمكن أن يساعد الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلًا على تقليل التوتر والقلق، سوف يساعدك النوم الجيد في الليل على معالجة ضغوط النهار بسهولة أكبر وتقليل خطر اضطرابات النوم أيضًا.

- الروائح 
العلاج بالروائح طريقة علاجية تتضمن استخدام الزيوت العطرية العطرية لتحسين الصحة النفسية أو البدنية، من المعروف أن العلاج بالروائح يقلل من التوتر ويحسن المزاج بمساعدة الزيوت الأساسية مثل اللافندر والورد والبابونج الروماني وخشب الصندل والبرتقال. 

أثبت زيت البابونج الأساسي أنه يقلل من التوتر والقلق من خلال تهدئة الأعصاب، زيادة مستويات التوتر والقلق يمكن أن تؤدي إلى الأرق. استنشاق زيت البابونج الأساسي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الدماغ ويمكن أن يساعد في علاج الأرق وتقليل الإجهاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 أنواع من الشاي أفضل من ساعة واحدة في الجيم

مش أي برد كورونا.. 8 طرق لعلاج الوسواس القهري

علاجات سريعة للتخلص من الصداع

للوقاية من كورونا.. إليك 12 طعاما لـ تقوية المناعة

أفضل الأعشاب لعلاج الأعصاب

بنوع من الأعشاب .. حيل للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون

ترشيحاتنا

بـ توب فيروزى.. شريف منير برفقة ابنته فى عيد ميلادها

بعد حملة الإساءة.. أحمد العوضي: أنا أهلاوي متعصب ومتضامن مع شيكابالا

تعرف على الطريقة الصحيحة والآمنة لارتداء الكمامات

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

بـ هوت شورت.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت لافت.. يسرا بإطلالة سوداء تكشف عن جمالها برفقة عدد من الفنانين

مشجرة ومبهجة.. 5 فساتين لـ ياسمين صبرى تبرز أنوثتها برفقة زوجها

بـ ملابس غريبة.. نجوى كرم تثير الجدل فى أحدث ظهور