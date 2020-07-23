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مرأة

مضاد طبيعي.. فوائد الحلبة للقضاء على مشاكل الهضم والسكرى

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لبذور الحلبة فهي مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس وفيتامين B6 والبروتين والألياف الغذائية. كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.
 ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد الفوائد الصحية للحلبة إلى وجود السابونين والألياف فيه.

محاربة الإمساك
بسبب محتواها العالي من الألياف، تساعد الحلبة على الهضم ومنع الإمساك بالإضافة إلى تحسين الهضم ويمكن لمياه الحلبة أنها عند استهلاكها في الأشهر الباردة أن تدفئ الجسم وتساعد على هضم الطعام بسهولة.

وهى أيضًا مضاد طبيعي للحموضة ويثبت فائدتها في السيطرة على الأعراض مثل الانتفاخ والتهاب المعدة.

التحكم في احتباس الماء والانتفاخ:
يقلل ماء الحلبة من احتباس الماء والانتفاخ في الجسم. وهذا بدوره يؤدي أيضًا إلى انخفاض وزن الجسم .

التحكم في مستويات السكر في الدم:
قد يؤدي تناول بذور الحلبة إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى مستوى السكر في الدم، ويمكن تناول جرعات لا تقل عن 5 جرام يوميًا.
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