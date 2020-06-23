يضاعف الحليب في الثدى.. 8 فوائد لتناول الحلبة للنساء

فوائد للحلبة لم يخبرك بها أحد من قبل ؟؟؟ يقال عنها صيدلية متكاملة.





1- تحتوي على كمية كبيرة من البروتين بنسبة 28.91% والتي تساعد على بناء الكتلة العضلية لذلك دائما انصح بزيت الحلبة لاستعادة نضارة الوجه واعطائه امتلاءة عن طريق التدليك وتركه لساعتين .





2- تحتوي أهم المعادن وهو الفوسفور المهم جدا لصحة العظام والأسنان والمهم جدا لتحسين عملية الهضم ومنع ارتخاء العضلات .





٣) تحتوي على الكولين الذي يعزز من صحة الكبد.





4- تحتوي على المركبات الاستروجينية النباتية المشابهة للهرمونات الأنثوية التي يفرزها الجسم وهي المسؤولة عن ظهور الصفات الأنثوية ، وهو ما يفسر تكبير وزيادة حجم الثدي وهو ما دفع شركات الأدوية لتصنيع حبوب وكبسولات من مادة الميوسيليج (إحدى مكونات الحلبة) وهي مواد محفزة لإفراز الهرمونات الأنثوية.





5- مصدر غني بالأحماض والفيتامينات يحتوي زيت الحلبة علي فيتامينات عديدة مثل فيتامين ج ، ب6 ، فيتامين أ كما تحتوي على أحماض مثل حمض الفوليك ، الثيامين ، الفايتك، ومجموعة من المعادن منها البوتاسيوم ، الحديد ، السيلينيوم ، وغيرها الكثير من المعادن والفيتامينات والأحماض الضرورية للجسم.





6 - مهمة لصحة الشعر يعمل زيت الحلبة علي زيادة نمو الشعر بشكل صحي ، كما تعمل علي معالجة تلف وجفاف الشعر ، تمنع التساقط والصلع ، تمنع تكوين القشرة ،كما يحتوي زيت الحلبة علي مركب الليثيسين الذي يساعد في الحصول علي شعر رطب صحي، بالإضافة إلى احتوائها على مركب النيكوتينك، وهو أحد البروتينات التي تساعد على نمو الشعر .





7- علاج السكري





تفيد الدراسات بأن زيت الحلبة يستطيع تخفيض مستوى السكر في الدم عن طريق زيادة عملية أيض الجلوكوز وتنشيط البنكرياس لافراز الانسولين ، لكن يمكن ان يزيد معدل انخفاض السكر في الدم عن الحد المطلوب لذلك يجب استشارة الطبيب اولا.



