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مرأة

ماذا يحدث لمرضى السكر عند تناول القرفة؟

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:36 ص
القرفة
القرفة
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هاجر هانئ
القرفة من المشروبات الدافئة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بشكل مستمر، ولكن لا يعلم العديد مدي فوائد القرفة الصحية  وبالأخص لمرضى السكر.

تعد القرفة من الأعشاب التي تخفض مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي في مكافحة مرض السكري، حيث تشتهر القرفة بخصائصها الخافضة للسكر في الدم بعدة آليات أخرى وفقا لما نشره healthline.

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- أولًا  ثبت أن القرفة تقلل من كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبة، يقوم بذلك عن طريق التدخل في العديد من إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى إبطاء تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي.

- ثانيًا ، يمكن لمركب في القرفة أن يعمل على الخلايا عن طريق محاكاة الأنسولين، هذا يحسن بشكل كبير من امتصاص الخلايا للجلوكوز ، على الرغم من أنه يعمل بشكل أبطأ بكثير من الأنسولين نفسه.

أكدت العديد من الدراسات البشرية التأثيرات المضادة لمرض السكري للقرفة ، مما يدل على أنها يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم الصائم بنسبة 10-29 ٪ .

الجرعة الفعالة هي عادة 1-6 جرامات أو حوالي 0.5-2 ملعقة صغيرة من القرفة يوميا.

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