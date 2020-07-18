فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

فوائد_القرفة_بشكل_عام





1- تساعد القرفة في الوقاية من مرض السرطان، كما تقلل من خطر انتشار مرض سرطان الدم.

2- تنظم القرفة مستوى السكر في الدم

3- من فوائد القرفة الصحية أيضًا أنها تقلل من مستوى الكولسترول، وتحسن الدورة الدموية في الجسم.

4- تعتبر القرفة مضادة للالتهابات، والفطريات، والبكتريا.

5- تساهم القرفة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي. كما تساعد على الهضم.

6- تساعد القرفة في التخفيف من آلام الطمث.

7- تخفف القرفة ألم الأسنان.

8- تقوي القرفة جهاز المناعة في الجسم.