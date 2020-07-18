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فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

السبت 18/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول القرفة وفوائدها الصحية وحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض. 

تعرف علي اهم  فوائد القرفة:
فوائد_القرفة_بشكل_عام

1- تساعد القرفة في الوقاية من مرض السرطان، كما تقلل من خطر انتشار مرض سرطان الدم.
2- تنظم القرفة مستوى السكر في الدم
3- من فوائد القرفة الصحية أيضًا أنها تقلل من مستوى الكولسترول، وتحسن الدورة الدموية في الجسم.
4- تعتبر القرفة مضادة للالتهابات، والفطريات، والبكتريا.
5- تساهم القرفة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي. كما تساعد على الهضم.
6- تساعد القرفة في التخفيف من آلام الطمث.
7- تخفف القرفة ألم الأسنان.
8- تقوي القرفة جهاز المناعة في الجسم.
9- تزيل القرفة رائحة الفم  وتعالج الصداع

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