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أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:22 م
فوائد القرفة للرجال
فوائد القرفة للرجال
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رشا عوني
لا يخلو أي منزل من القرفة تلك التوابل الشهيرة التي لا يفضل الكثير تناولها كمشروب دافئ ، لكن فوائد القرفة للرجال هائلة تجعل لا تتخلى عنها بشكل يومي خاصة للذين يعانون من أمراض الذكورة ومشاكل الضعف الجنسي

بحسب  موقع Health Line إليك فوائد القرفة للرجال : 

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= القرفة تحتوي على خليط هائل من الفيتامينات منها k ، الكالسيوم ، الحديد ، المنجنيز ، فيتامين سي ، الزنك ، البوتاسيوم 

- شرب القرفة باستمرار يعالج مشكلة ضعف الانتصاب

- القرفة تزيد إفراز هرمون الذكورة 

- القرفة تزيد إنتاج عدد الحيوانات المنوية 

- القرفة علاج فعال ورخيص يحميك من العقم

- القرفة تساعد على علاج التهابات المفاصل 

- تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين 

- من المشروبات المفيدة للقولون وصحة المعدة . 
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أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

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