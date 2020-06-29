أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال





بحسب موقع Health Line إليك فوائد القرفة للرجال :





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= القرفة تحتوي على خليط هائل من الفيتامينات منها k ، الكالسيوم ، الحديد ، المنجنيز ، فيتامين سي ، الزنك ، البوتاسيوم





- شرب القرفة باستمرار يعالج مشكلة ضعف الانتصاب





- القرفة تزيد إفراز هرمون الذكورة





- القرفة تزيد إنتاج عدد الحيوانات المنوية





- القرفة علاج فعال ورخيص يحميك من العقم





- القرفة تساعد على علاج التهابات المفاصل





- تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين





- من المشروبات المفيدة للقولون وصحة المعدة .