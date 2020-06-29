أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

لا يخلو أي منزل من القرفة تلك التوابل الشهيرة التي لا يفضل الكثير تناولها كمشروب دافئ ، لكن فوائد القرفة للرجال هائلة تجعل لا تتخلى عنها بشكل يومي خاصة للذين يعانون من أمراض الذكورة ومشاكل الضعف الجنسي .
بحسب موقع Health Line إليك فوائد القرفة للرجال :
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= القرفة تحتوي على خليط هائل من الفيتامينات منها k ، الكالسيوم ، الحديد ، المنجنيز ، فيتامين سي ، الزنك ، البوتاسيوم
- شرب القرفة باستمرار يعالج مشكلة ضعف الانتصاب
- القرفة تزيد إفراز هرمون الذكورة
- القرفة تزيد إنتاج عدد الحيوانات المنوية
- القرفة علاج فعال ورخيص يحميك من العقم
- القرفة تساعد على علاج التهابات المفاصل
- تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين
- من المشروبات المفيدة للقولون وصحة المعدة .