تعرف على أنواع وطرق علاج مرض السكرى.. فيديو

أكدت الدكتورة ريهام صفوت، استشارى التغذية العلاجية الإكلينيكية، أنه يجب التفرقة بين كون مريض السكرى يعتمد على الأنسولين أو المريض الغير معتمد عليه، مشيرة إلى أن مريض النوع الأول يحتاج التنسيق مع طبيب التغذية المختص من أجل معرفة وتحديد كمية جرعات الأنسولين.



وأضافت "ريهام" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مريض السكر الذي يعتمد على الأنسولين بشكل أساسي يقوم طبيب الأغذية بمعرفة كيفية تقسيم الوجبات على مدار اليوم لتجنب حدوث هبوط أو زيادة فى إفراز السكر.



وأشارت استشارى التغذية العلاجية الإكلينيكية، إلى أن مريض السكر الذى لا يعتمد على الأنسولين بشكل أساسي فى بداية اكتشافه للمرض الخط الأساسي للعلاج هو تغيير نمط الحياة، لافتة إلى أنه يجب تقليل نسبة السمنة بالجسم عن طريق تنظيم وجباته بالتقليل من السكريات والمعجنات والدقيق الأبيض وتقسيم الوجبات نحو أربع أو خمس وجبات على مدار اليوم.



وأوضحت استشارى التغذية العلاجية الإكلينيكية، أن فى حالة مريض السكر فيجب أن يتم تقليل نسبة النشويات والاعتماد على النشويات المعقدة مثل حبوب والبليلة والقمح والفول والعدس واللوبيا والفاصوليا البيضاء، مشيرة إلى ممارسته للرياضة بشكل منتظم من 150 إلى 200 دقيقة أسبوعيا.





