مش بالسعر.. كيف تختار علاج السكري المناسب لك؟

قال الدكتور خليفة عبدالله، أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنه فى السنوات الماضية ظهرت مجموعة كبيرة من أدوية علاج مرض السكري ومضاعفاته ويعتقد بعض الناس للأسف أن ارتفاع سعر الدواء أفضل مؤشر يستطيعون عبره تحديد العقار الأفضل ، لكن للأسف هذا اعتقاد خاطئ تماما.





وأضاف "خليفة"، فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر السنوى الحادى عشر للجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، أن بعض الأدوية يكن ارتفاع سعرها؛ لأنها تناسب حالة نادرة جدًا من حالات مرضى السكرى أو لأنها تستطيع علاج أحد المضاعفات شديدة الخطورة مثل مشاكل النظر وهبوط عضلة القلب.





وأشار "خليفة"، إلى أن بعض أدوية السكر زهيدة السعر شديدة الفاعلية فى علاج مرض السكرى أكثر من الأدوية ذات السعر المرتفع، مؤكدا أن جميع الأدوية متساوية تقريبا في الفوائد والآثار الجانبية، والمقياس الوحيد لاختيار العلاج المناسب هو احتياجات المريض حسب حالته الصحية.