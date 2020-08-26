علاج السكري بالماء .. 8 أكواب تحميك من المضاعفات

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض الشائعة عالميا، ولا تقتصر على كبار السن فقط؛ بل يصيب السكري الشباب والأطفال أيضا، ويحتاج مريض السكر إلى تحسين نظامه الغذائي والابتعاد عن بعض الأطعمة و المشروبات واستبدالها بأخرى صحية للتحكم في مستويات السكر بالدم .





من أسهل طرق السيطرة على داء السكري هو علاج السكر بالماء ، فهو له دور كبير في ضبط نسب السكر والتقليل من مضاعافاته ومخاطره ، بحسب نصائح موقع Healthline .





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