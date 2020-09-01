استرداد أراضي الدولة : تسهيلات لمقدمي طلب التصالح.. وبلدوزر الدولة جاهز للإزالات.. فيديو

عقد تقنين لـ 175 الف طلب للتقنينوهي من قام بالبناء على ارض للدولة واستثمر بها ووفر فرص عمل والدولة كانت واضحة معهم بعد جديتهم في التصالح.





وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك من قدم طلبات للتصالح ولكن لم يتم إستكمال الإجراءات فحينها يتم عمل الإزالات على الفور.





وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن هناك تسهيلات وتيسيرات على مقدمي طلب التصالح حيث جعلت فترة السداد 5 سنوات بدلا من 3 وهناك نية لمدها لـ 7 سنوات.





وأشار أيوب إلى أن الدولة جادة فى ذلك ولم يعد لممارسات البلطجة على اراضي الدولة مؤكدا أن بلدوزر الدولة جاهز للازالة.





وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن 211 الف فدان تم استردادها إضافة إلى أكثر من 11 الف ازالة مما يعطى رسالة جدية الدولة فى استرداد حق الشعب مؤكدا أن هناك اكثر من 16 الف حالة لتقنين الوضع والمصالحات.

كد أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أنه كان هناك