القوى العاملة: تعيين 154 شابًا وإصدار 1948 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوى العاملة ببورسعيد 154 شابًا، منهم شابًا من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 810 شباب، فضلًا عن استخراج 1948 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة لـ 974 عاملا.









وأوضح السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضى، أنها قامت بمتابعة 169 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.













وأكد مراعاة البعد الاجتماعى وأداء العمل في جميع القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين، أسفر عن تسجيل التفتيش عن 23 حالة إيجابية.









كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 247 منشأة و5 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية، وتم تسوية وقفة احتجاجية لـ 1014 عاملا بإحدى منشآت القطاع الخاص وعودة العمال إلى عملهم بعد تحقيق مطالبهم المشروعة.









وقال السنجابي إن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 99 شكوى، تمت تسوية 6 شكاوى منها، وحفظ 35 شكوى، بالإضافة إلى 58 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.