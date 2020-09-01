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أخبار البلد

القوى العاملة: التفتيش على 21394 منشأة لمتابعة الوقاية ضد كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 21 ألفا و394 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية. 

وأظهرت التقارير الواردة من مديريات القوي العاملة أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 21 ألفا و394 مصنعًا وشركة خلال 150 يومًا الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1730 منشأة، والشرقية  1567، والبحيرة  1440، ودمياط  1328 ، ، والمنيا  1317 والقاهرة  1188 ، وقنا  1188، والقليوبية 1117 ، والغربية  998، والجيزة  997 ،  وكفر الشيخ 841  ، والإسكندرية  789، وأسيوط  764، والدقهلية  704، وبورسعيد  646، وجنوب سيناء  604،  وبنى سويف 551 ، الأقصر 516، والوادى الجديد  497 . 

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات مرسى مطروح  395، والمنوفية 487 ،والإسماعيلية  441، والفيوم  364، وأسوان  355  ، والبحر الأحمر  318، والسويس  154 منشأة . 

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية ، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.
وأكد وزير القوي العاملة  ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة. 

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
 


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