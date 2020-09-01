القوى العاملة: تعيين 48 من ذوي القدرات الخاصة في 7 شركات بالإسكندرية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن توفير 48 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة في 7 شركات، بالتنسيق بين مديريتي القوي العاملة والتربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة والعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة ودمجهم بالمجتمع .





وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة إن فرص العمل التي تم توفيرها لذوي القدرات الخاصة من خريجي التعليم الفني ومدارس التربية الخاصة بمصانع برج العرب، والعامرية، حيث تم عقد الاختبارات المبدئية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظائف بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة.









وأضاف أنه تم توجيه المتقدمين لاستكمال مسوغات التعيين ، وسوف سيتم متابعتهم من قبل المفتشة بمكتب التشغيل بمنطقة برج العرب دعاء حسنين، حتى استلامهم عقود العمل وتوزيعهم على خطوط الإنتاج بالمصانع المعينين بها.