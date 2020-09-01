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أخبار البلد

تعيين 1214 شابًا وصرف 12 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1214 شابًا، من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة ، بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة بالمديرية ، وذلك من بين 4872 من راغبى العمل المسجلين ، فضلًا عن توفير 201 فرصة عمل من خلال تلك المكاتب.

وقال الوزير: إن مديرية القوى العاملة قامت بصرف منحة  عيد الفطر المبارك والعمال لـ 12 ألفًا و 719 عاملا غير المنتظمة مسجلين بالمديرية بإجمالي 12 مليون و 131 ألفًا و 500 جنيه.


وأشار الوزير إلي أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية ، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج  6 عمال  ، و24 ألف جنيه منحه مولود لـ 12 عاملا  ، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ،  في تقريرها الشهري للوزير عن انجازات شهر يوليو الماضي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 933 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 853 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين  قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و7  خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 4 تراخيص عمل جديدة ، فضلًا عن إصدار 48 تصريح سفر للعمل بالخارج  .

كما قامت  المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريًا ، وأسفر عن تحرير 117 محضرا ، وإجراء التفتيش على 425 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرر 49 محضرًا ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 235 شكوى تم تسوية 7 منها وديا، إحالة 20  للقضاء ، وحفظ 111 شكوى ، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة ، فضلا عن  فض إضراب عدد من العمال في شركة دلتا فابريك مصر، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في  زيادة العلاوة السنوية، وحوافز الإنتاج ، وتم عودة العمال إلى عملهم مرة أخرى .
 



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