بينهم 47 من ذوي القدرات .. القوى العاملة تعلن عن تعيين 4898 شابًا بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة 4898 شابًا ، من بينهم 47 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 13739 شابًا .





وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالى 70 ألف جنيه لـ 24 عاملا من خلال صرف 15 منحة مولود ، و5 منحة زواج ومنحتني وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحتي وفاة حالتين .





وتابع محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي أن المديرية تلقت 786 شكوى، منها 102 شكوى تم تسويتها وديًا ، وتم إحالة 96 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 35 شكوى ، وتبقى 553 شكوى تحت البحث والدراسة .





ونوه مدير المديرية إلي أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 59 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.





أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 148 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 358 محضرًا لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 324 شكوى ، وتم تسوية 223 شكوى منها وديًا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 158 منشأة ، وإعادة التفتيش على 224 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضر واحد تراخيص ، كما تم بحث 5 شكاوى.



