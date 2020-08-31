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أخبار البلد

بينهم 47 من ذوي القدرات .. القوى العاملة تعلن عن تعيين 4898 شابًا بالقاهرة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة  4898 شابًا ، من بينهم  47 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 13739 شابًا  .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالى 70 ألف جنيه لـ 24 عاملا من خلال صرف 15 منحة مولود ، و5 منحة زواج ومنحتني وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحتي وفاة حالتين .

 وتابع محمد طه مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي أن المديرية تلقت 786  شكوى، منها 102 شكوى تم تسويتها وديًا ، وتم إحالة 96 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 35 شكوى ، وتبقى 553 شكوى تحت البحث والدراسة .

ونوه مدير المديرية  إلي أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 100 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 59 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 148 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 358 محضرًا لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 324 شكوى ، وتم تسوية 223 شكوى منها وديًا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 158 منشأة ، وإعادة التفتيش على 224 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية ومحضر واحد تراخيص ، كما تم بحث 5 شكاوى.

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