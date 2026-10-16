مصر تستورد لعب أطفال بـ 1.5 مليار جنيه خلال 7 أشهر.. كم بلغت الزيادة؟

سجلت واردات مصر من لعب الأطفال ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل إلى نحو 28.17 مليون دولار أي بنحو 1.5 مليار جنيه مصري ، مقابل 27.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025 أي بنحو 1.4 مليار جنيه.

زيادة واردات مصر من لعب الاطفال

وذلك بزيادة قدرها نحو 560 ألف دولار أي نحو 29.9 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات التي حصل صدى البلد على نسخه منها، أن قيمة واردات لعب الأطفال ارتفعت بنسبة تقارب 2.03% على أساس سنوي

واردات لعب الأطفال خلال 2026

وبحسب الأرقام الواردة في بيانات التجارة الخارجية، سجلت واردات لعب الأطفال نحو 28.16 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقارنة بنحو 27.61 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس زيادة محدودة في قيمة الواردات.