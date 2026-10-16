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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: مضيق هرمز الخط الأمامي للدفاع عن الثورة الإسلامية.. وسنشهد النصر قريبا

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

أكد ممثل قائد الثورة والجمهورية الإيرانية  لدى حرس الثورة حاجي صادقي  أنه رغم ما لحق بطهران من أضرار في الحرب، إلا أن البلاد شهدت إنجازات كثيرة.

وقال صادقي  في تصريحات له من مضيق هرمز: رغم ما لحق بنا من أضرار في الحرب إلا أننا شهدنا الكثير من الإنجازات والإبداعات والأعمال العظيمة.

وأضاف: ليعلم العدو أن قواتنا المسلحة تشبثت بمضيق هرمز الحيوي بإحكام وقطعاً لن يكتب للعدو النجاح أبداً في عبوره.

وختم حاجي صادقي: مضيق هرمز اليوم الخط الأمامي للدفاع عن الثورة الإسلامية وجبهة الحق في مواجهة جبهة الكفر برمتها وسنشهد النصر قريباً.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن استبعاده نشر قوات برية داخل إيران، مؤكدا أنه لم يستخدم السلاح النووي في مواجهة إيران، حسب فوكس نيوز.

المواجهة بين واشنطن وطهران 
 

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الأشخاص الذين يسرّبون المعلومات العسكرية يجب إعدامهم رميًا بالرصاص، واصفًا إياهم بأنهم حثالة المجتمع.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا: في رأيي، يجب إعدام مسرّبي المعلومات بالرصاص، في الماضي، كنا نطلق النار على من يسرّبون المعلومات.

وأشار إلى أن عملية عسكرية ضد إيران كان لا بد من إلغائها بعد ظهور تفاصيل عنها في وسائل الإعلام، في إشارة يُعتقد أنها تتعلق بالضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية العام الماضي.

كما انتقد وسائل الإعلام، مشيرًا إلى الصحفيين الذين كانوا يغطون التجمع الانتخابي، وقال إنهم يكادون يكونون بالسوء نفسه الذي عليه مسرّبو المعلومات.

مضيق هرمز إيران الحرس الثوري الإيراني المرشد الإيراني ترامب

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