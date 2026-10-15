القيادة المركزية الأمريكية تنفي ادعاءات إيرانية بشأن مضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، ثلاثة إدعاءات للحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وغرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة، وقتل مئات الجنود الأمريكيين في الأردن.

وذكرت القيادة المركزية، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن الحرس الثوري الإيراني يواصل الادعاء بالسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدة سيطرة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين على المضيق، حيث تواصل السفن التجارية عبوره على الرغم من الاعتداءات غير المبررة من جانب الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت (سنتكوم) أن الحرس الثوري الإيراني ادعى أيضًا أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، أمس الأربعاء، مؤكدة عدم صحة هذا الادعاء.

وأوضحت القيادة المركزية أن سفينة الحاويات المدنية "جي إف سي برايد" أصيبت بمقذوف أطلقه الحرس الثوري الإيراني وغرقت أثناء سحبها إلى الشاطئ، مؤكدةً أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز (الذي تظل مساراته الرئيسية خالية من الألغام)، حيث عبرت أكثر من 40 سفينة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونفت القيادة أيضًا ادعاء الحرس الثوري الإيراني بقتل المئات من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في الأردن، موضحةً أن ثلاثة جنود أمريكيين لقوا حتفهم خلال عمليات عسكرية في شهر يوليو الماضي في الوقت الذي كانت تتصدى فيه القوات الشريكة للهجمات الإيرانية.