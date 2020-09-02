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رياضة

أحمد سامى: طنطا قادر على النجاة من دوامة الهبوط.. ولدى رغبة فى تحقيق المعجزة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:40 م
أحمد سامى
أحمد سامى
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عبدالله هشام
يختتم مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى طنطا تدريباته قبل مواجهته القادمة استعدادًا لمواجهة نظيره الإتحاد السكندرى، على ملعب استاد الجيش فى برج والمقرر إقامتها عصر غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأبدى أحمد سامى المدير الفنى لفريق طنطا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه لاعبى الفريق خلال التدريبات الأخيرة خاصة فى ظل ارتفاع الحالة المعنوية بعد الجلسة التى عقدها الجهاز الفنى مع اللاعبين قبل السفر إلى برج العرب.

وأكد المدير الفنى لطنطا أنه سيسعى إلى تحقيق نتيجة جدية أمام فريق الإتحاد رغم صعوبة اللقاء وارتفاع المستوى الفنى لمنافسه خلال مبارياته الأخيرة بمسابقة الدورى العام وأكنه واثق فى قدرة لاعبيه على تحقيق نتجية طيبة تسعد الجماهير الطنطاوية وتحسن من وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى العام والخروج من عنق الزجاجة وكسر سلسلة الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق مؤخرًا.

وأشار إلى أنه اتفق مع اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم خلال المباراة بعد تحفظيهم بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال اللقاء، كما أنه يحاول اعادة روح الفريق مرة آخرى خصوصا وأن أداء الفريق يغلب عليه الطابع الفردى وأنه سيحاول جاهدا التخلص من هذه السلبية لأنها السلاح الوحيد لعبور هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف مدرب طنطا أنه رغم صعوبة وضع الفريق ولكن لدى رغبة حقيقة فى تحقيق المعجزة والإبقاء على الفريق ضمن الكبار فى الموسم ولكن عبور هذه المرحلة الحرجة يتوقف على مدى قدرة اللاعبين على قبول التحدى واستيعابهم لخطورة الموقف لإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط  تطارده.

وأختتم أحمد سامى كلامه قائلًا: أتمنى أن يساندنى لاعبى طنطا فى هذه المهمة الإنتحارية ويلتزموا بتنفيذ التعليمات التى تطلب منهم خلال المباريات القادمة.
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