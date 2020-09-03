ميدو: الشناوي لم يتقبل "شتايم" كهربا

كشف أحمد حسام ميدو بعض التفاصيل الخاصة من مشادة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "محمد الشناوي قائد وحارس كبير، لم يتقبل أن يتلفظ كهربا في غرفة ملابس الأهلي وكذلك كبار لاعبي الأهلي".





أضاف ميدو: "كبار لاعبي الأهلي وعلى رأسهم محمد الشناوي مهما كان اسم اللاعب لم يتقبلوا أسلوب التعدي بالألفاظ وهذا ما فعله كهربا وكان ذلك السبب في الأزمة بالبداية".



