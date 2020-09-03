كوب من هذا المشروب يعزز صحة العظام وينسيك الآلآم

يتشكى الكثير من اللم العظام وأصبح لا يقتصر على سن بعينه، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك الكوب السحر للتخلص من اللم العظام وتعزيز صحة عظامك.

كشف موقع هيلثي ،أن كتلة العظام المنخفضة هي حالة تؤثر على ما يقدر بنحو 43 مليون من كبار السن في الولايات المتحدة وحدها .

يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالكسور والكسور.

ثبت أن بعض المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على كتلة العظام في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.





على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن مستخلص القرنفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الأوجينول يحسن العديد من علامات هشاشة العظام ويزيد من كثافة العظام وقوتها.





كما أن القرنفل غني بالمنغنيز ، حيث يوفر 30٪ من القيمة اليومية المطلوبة في ملعقة صغيرة (2 جرام) من القرنفل المطحون

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المنغنيز معدن له دور في تكوين العظام وهو مهم للغاية لصحة العظام .

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات

المنغنيز معدن له دور في تكوين العظام وهو مهم للغاية لصحة العظام .

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناول مكملات المنغنيز لمدة 12 أسبوعًا زاد من كثافة المعادن في العظام ونمو العظام.

ومع ذلك ، فإن الأبحاث الحالية حول تأثيرات القرنفل على كتلة العظام تقتصر في الغالب على الدراسات الحيوانية ودراسات أنابيب الاختبار. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية تأثيره على تكوين العظام لدى البشر.

لذلك يمكنك غلي كوب به بعض حبوب القرنفل تناوله يوميا، لتعزز صحة العظام.