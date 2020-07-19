AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زيت النعناع يعالج آلام العظام ويعطر الجسم

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:02 ص
زيت شهير يعالج آلام
زيت شهير يعالج آلام العظام والمفاصل والركب ويعطر الجسم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والمفاصل، ولم يفرق هذه الآلام بين كبير وصغير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذا الزيت. 


زيت النعناع يعالج هشاشة العظام

وفقا لما نشره موقع هيلث إن  هشاشة العظام تعتبر اختزالا سريعا فى كتلة العظام، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وذلك  بعد انقطاع الدورة الشهرية "سن اليأس"، بسبب نقص هرمون الإستروجين فى الجسم.


تحدث هشاشة العظام بسبب تقدم العمر فى الرجال والنساء، لذلك ينصح الموقع بتناول زيت النعناع الذى يلعب دورا كبيرا فى علاج وتقليل أعراض هشاشة العظام.


كما يمكن دهن المنطقة المصابة بزيت النعناع لتخفيف آلام العظام والمفاصل والركب وتعطير الجسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشاشة العظام .. أعراض مبكرة لا تتجاهليها وكيف تحمي نفسك من الإصابة

7 طرق للوقاية من هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام وأسبابها.. و7 طرق تحميكِ من الإصابة

القواعد العشر للوقاية من هشاشة العظام

توقف عنها فورًا.. 4 عادات يومية خطيرة تسبب هشاشة العظام

ملعقة من هذا الزيت تعالج هشاشة العظام وتنظف الكلى

ترشيحاتنا

هشام حطب: فيفا المسئول الأول عن موقف اللجنة الخماسية.. فيديو

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها .. أمين الفتوى يجيب

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الثانوية العامة

أدعية قبل النوم تغفر الذنوب وتفرج الكروب

مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

ملياردير إيطالي ولديه ابن| معلومات عن زوج الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة