زيت النعناع يعالج آلام العظام ويعطر الجسم

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والمفاصل، ولم يفرق هذه الآلام بين كبير وصغير، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذا الزيت.





زيت النعناع يعالج هشاشة العظام

وفقا لما نشره موقع هيلث إن هشاشة العظام تعتبر اختزالا سريعا فى كتلة العظام، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وذلك بعد انقطاع الدورة الشهرية "سن اليأس"، بسبب نقص هرمون الإستروجين فى الجسم.







تحدث هشاشة العظام بسبب تقدم العمر فى الرجال والنساء، لذلك ينصح الموقع بتناول زيت النعناع الذى يلعب دورا كبيرا فى علاج وتقليل أعراض هشاشة العظام.





كما يمكن دهن المنطقة المصابة بزيت النعناع لتخفيف آلام العظام والمفاصل والركب وتعطير الجسم.

