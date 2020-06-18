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مرأة

ملعقة من هذا الزيت تعالج هشاشة العظام وتنظف الكلى

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:06 ص
هشاشة العظام
هشاشة العظام
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أسماء عبد الحفيظ

زادت  الآونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة هشاشة العظام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول معلقة من هذا الزيت يوميا لعلاج هشاشة العظام وتنظيف الكلى من السموم. 

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زيت الزيتون يعالج هشاشة العظام

وفقا لما نشره موقع هيلث فإن  هشاشة العظام تعتبر إختزالا سريعا فى كتلة العظام، والنساء اكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وذلك  بعد إنقطاع الدورة الشهرية “سن اليأس”، بسبب نقص هرمون الإستروجين فى الجسم.

تحدث هشاشة العظام بسبب تقدم العمر فى الرجال والنساء، لذلك ينصح الموقع بتناول زيت الزيتون الذى يلعب دورا كبيرا فى علاج وتقليل أعراض هشاشة العظام.

زيت الزيتون لعلاج الفشل الكلوي:

الفشل الكلوي مرض يصيب العديد من الأشخاص مما يجعلهم عرضة لغسل الكلى ٣ مرات أسبوعيا، و بمبالغ كبيرة، والوقاية من الفشل الكلوي يمكنك الحرص على تناول معلقة من زيت الزيتون يوميا، فهو ينفرد بخصائصة الفعالة فى الشفاء من المرض، لذلك يمكنك إضافته على طعامك يوميا.

وأكد الموقع على علاج هشاشة العظام باتباع الآتي، كما يُدهن الجسم بزيت الزيتون مع الزنجبيل،

ويتناول المريض نصف ملعقة صغيرة من الزيت مع الكمون، و1/2 ملعقة صغيرة من الشمر، حسب الرغبة بمكن تحليته بعسل النحل،ويتم تناوله قبل الأكل بنصف ساعة ويجب تقليل نسبة الغسيل تدريجيًا مع تجنب التدخين، للأشخاص المدخنين.

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