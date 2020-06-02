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مرأة

زيت فعال للقضاء على مشكلة حب الشباب نهائيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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آية التيجي
يتسبب ظهور حب الشباب وعدم علاجه بشكل صحيح في حدوث مضاعفات مؤرقة، منها ظهور المسام الواسعة والحفر، والرؤوس السوداء، وهو الأمر الذي يدمر شكل البشرة، ويمكن بـ مكونات بسيطة وبعض العناية أن نعالج حب الشباب من البداية وتجنب حدوث المضاعفات.

- زيت الخروع لعلاج حب الشباب

ويساعد الاستخدام المنتظم لـ  زيت الخروع مكوناته من الأحماض الدهنية وأوميجا 3 وفيتامين هـ في علاج حب الشباب ويجنبك مضاعفاته بشكل فعال، وذلك لما له من قدرة على إصلاح أنسجة الجلد التالفة، وتعزيز تجديد البشرة وإزالة حب الشباب وعلامات البثور الناتجة عنها، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي.

مكونات ماسك زيت الخروع لعلاج حب الشباب

- ملعقة كبيرة زيت خروع 

طريقة استخدام زيت الخروع لعلاج حب الشباب

- اغمسي أصابعك في زيت الخروع. 
- تأكد من نظافة يديك. 
- ضع الزيت على المناطق حب الشباب
- اتركيه طوال الليل. 
- اشطفيه في الصباح باستخدام ماء فاتر.
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