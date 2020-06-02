AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأقل التكاليف.. حيلة عجيبة للتخلص من حب الشباب

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:44 م
حب الشباب
حب الشباب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

هل تعانين من حب الشباب وتحتاجين إلى استعمال ماسك طبيعي، يخلصك منها فى ثواني معدودة، وبأقل التكاليف إليك ذلك الماسك الطبيعي.

 

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن مكونات ماسك الليمون المرشح لكِ للتخلص من حب الشباب.

- مكونات الماسك

ملعقة طعام من عصير الليمون: هذا المكون واحد من أهم الوسائل الطبيعية التي تساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتساعد على تنظيف البشرة.

3/4 ملاعق طعام من طين مغربي يخلص هذا المكون البشرة من الدهون الزائدة، كما ينظف المسام ويقضي كذلك على البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

5 قطرات من ماء الورد: يحتوي على خصائص مطهرة ومعقمة تجعله مكون فعال في معالجة البثور.

اقرا أيضا 

فوائد العدس فى علاج حب الشباب 


طريقة تحضير ماسك الليمون

امزجي الطين المغربي تدريجيًا مع الليمون وماء الورد ثم طبقي هذا الخليط الناتج على أماكن الحبوب في الوجه.

انتظري لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.

كرري الماسك مرة يومًا بعد يوم وشاهدي النتيجة بنفسك عقب مرور إسبوعين من الاستخدام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلى قعدة البيت ورجعي جمالك.. 3 ماسكات غير معروفة لتفتيح وتنظيف وعلاج البشرة

ماسك اليوم.. القرفة بالعسل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

ماسك فعال لعلاج الحبوب وآثارها .. ثمنه رخيص

من جوز الهند والخيار .. ماسك متعدد الفوائد للبشرة الجافة

ترشيحاتنا

حكم صلاة من اقتصر على قراءة الفاتحة فقط دون آيات من القرآن .. مستشار المفتي يجيب

طلب إحاطة لإلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة واستبدالها بالأبحاث

السرقة فن.. موظف ينهب شركته لمدة عامين بحجة كورونا

كانوا هيتئذوا.. رد فعل أحمد زاهر من المكالمة المسجلة له على السوشيال ميديا دون علمه

مش بكترتها.. استشاري مناعة يكشف عن التأثير السلبي للفيتامينات

فى ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد أزواج الفنانة زيزي مصطفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. فيفي عبده تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بـ لفة حجاب إفريقى وحافية القدمين.. ابنة شريف منير تثير الجدل على إنستجرام

للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية