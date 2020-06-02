بأقل التكاليف.. حيلة عجيبة للتخلص من حب الشباب

هل تعانين من حب الشباب وتحتاجين إلى استعمال ماسك طبيعي، يخلصك منها فى ثواني معدودة، وبأقل التكاليف إليك ذلك الماسك الطبيعي.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن مكونات ماسك الليمون المرشح لكِ للتخلص من حب الشباب.





- مكونات الماسك

ملعقة طعام من عصير الليمون: هذا المكون واحد من أهم الوسائل الطبيعية التي تساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتساعد على تنظيف البشرة.

3/4 ملاعق طعام من طين مغربي يخلص هذا المكون البشرة من الدهون الزائدة، كما ينظف المسام ويقضي كذلك على البكتيريا التي تسبب حب الشباب.

5 قطرات من ماء الورد: يحتوي على خصائص مطهرة ومعقمة تجعله مكون فعال في معالجة البثور.

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طريقة تحضير ماسك الليمون

امزجي الطين المغربي تدريجيًا مع الليمون وماء الورد ثم طبقي هذا الخليط الناتج على أماكن الحبوب في الوجه.

انتظري لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.

كرري الماسك مرة يومًا بعد يوم وشاهدي النتيجة بنفسك عقب مرور إسبوعين من الاستخدام.