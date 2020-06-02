بمكون واحد.. تخلصي نهائيا من حب الشباب وآثاره

يعتبر حب الشباب مشكلة كبيرة تواجه جميع الفتيات والشباب في فترة المراهقة، وهو الأمر الذي يتسبب في تشويه شكل الوجه، وإن لم يتم علاج حب الشباب قد يتسبب في ظهور الرؤوس السوداء، والمسام الواسعة.
- عصير الليمون لعلاج حب الشباب
ويعتبر عصير الليمون علاج رائع لـ حب الشباب وعلاماته؛ حيث يحتوي عصير الليمون على فيتامين ج، والذي يعمل على تهدئة حب الشباب، بالإضافة إلى خصائص عصير الليمون في تفتيح البشرة وتبييضها، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.
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مكونات عصير الليمون لعلاج حب الشباب
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
قطن
طريقة استخدام عصير الليمون لعلاج حب الشباب
1- ضع عصير الليمون على المناطق المصابة
2- اتركه لمدة 15-20 دقيقة.
3- اشطفه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر.