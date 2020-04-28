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صحي بامتياز.. مزيج الليمون والملح والفلفل يعالج 3 أمراض

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:31 م
الليمون والملح والفلفل
الليمون والملح والفلفل
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نهى هجرس
يقوم العديد من الأشخاص بتناول المضادات الحيوية، والتى تقوم بإضعاف جهاز المناع، ولا يفضل تناولها عند الإصابة بأى مرض.

ووفقًا لما قدمه موقع "bold sky" إليكم فوائد تناول الليمون والملح والفلفل للصحة

- يعالج الانفلونزا والبرد 
اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء المغلي . 

اتركي اللب والقشر ينقع لمدة 10 دقائق ، ثم أزيلي لب الليمون وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الفلفل الأسود المطحون إلى الخليط. اشرب هذا المحلول 2-3 مرات في اليوم للحصول على نتائج فعالة.

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- علاج التهاب الحلق 

امزج عصير ثلاثة ليمونة طازجة مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح البحر. 
أضف ملعقة كبيرة من العسل واملأ البقية بالماء الدافئ لاستخدامه كوسيلة لتخفيف التهاب الحلق ، تغرغر بالخليط مرتين يوميًا. من المفيد أيضًا منع السعال .

- يزيل انسداد الأنف

في خليط سيساعد على تحفيز العطس، وكذلك تنشيط الأنف. 
يمكنك إضافة أجزاء متساوية من القرفة والفلفل الأسود وبذور الهال والكمون ، وطحن المزيج وشمه لتنظيف أنفك
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