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مرأة

نصيحة رمضانية.. لا تستغنى عن التمر لهذة الفوائد الصحية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:44 م
تمر
تمر
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آلاء حسن
تحصل بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي، لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضراوات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.


وكشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية تناول التمر في رمضان فمائدة رمضان لا تكتمل إلا بالتمر و يعتبر من أهم الفاكهة لأن قيمته الغذائية كبيرة جدًا لأنه غني بفيتامين A / B .


وتابعت استشتاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التمر يحتوي على الأملاح المعدنية والمغنيزيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ويسلعد على التخلص من الإمساك.

ونصحت سهام سوقية، بضرورة لذلك بتناوله ٣-٧ حبات وخاصة للأطفال والمراهقين والرياضيين والمسنين والحامل والمرضعة فهو ويمنح طاقة عالية للجسم. 
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