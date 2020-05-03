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مرأة

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة

الأحد 03/مايو/2020 - 09:11 ص
فوائد الليمون للبشرة
فوائد الليمون للبشرة
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رشا عوني
الليمون صديق البشرة.. جملة شهيرة نسمعها دوما من العديد من أطباء الجلدية وخبراء التجميل حول مدى فوائد الليمون للبشرة، فهو له العدد من الاستخدامات التجميلية بعيدا عن المطبخ، وقادر على حل مشاكل البشرة وخاصة الدهنية .

تدليك البشرة بشكل يومي بالليمون عادة تجميلية لها فوائد عديدة، فهو غير مكلف لكن اثاره على الوجه تظهر بشكل سريع في غضون ايام من استخدامه باستمرار.

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موقع glowpink المعني بجمال المرأة، قدم فوائد تدليك البشرة يوميًا بالليمون ، وهي : 

1-يمنحك بشرة مشرقة وناعمة، ويخلصك من الرؤوس السوداء 

2- الليمون مصدر لفيتامين سي الذي يحمي بشرتك من الشيخوخة و التجاعيد

3-يعمل الليمون على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والنمش

4- يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يمنحك بشرة ناعمة دون مسام مفتوحة

5- الليمون قادر على تطهير البشرة من الميكروبات التي قد تسبب حب الشباب

6- فرك البشرة بالليمون يخلصك من اثار حب الشباب ويقلل ظهوره

7-الليمون مصدر لفيتامين سي الذي يساعد في انتاج الكولاجين للبشرة

8- الليمون يساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العين . 
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