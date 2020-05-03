أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة

الليمون صديق البشرة.. جملة شهيرة نسمعها دوما من العديد من أطباء الجلدية وخبراء التجميل حول مدى فوائد الليمون للبشرة ، فهو له العدد من الاستخدامات التجميلية بعيدا عن المطبخ، وقادر على حل مشاكل البشرة وخاصة الدهنية .





تدليك البشرة بشكل يومي بالليمون عادة تجميلية لها فوائد عديدة، فهو غير مكلف لكن اثاره على الوجه تظهر بشكل سريع في غضون ايام من استخدامه باستمرار.





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موقع glowpink المعني بجمال المرأة، قدم فوائد تدليك البشرة يوميًا بالليمون ، وهي :





1-يمنحك بشرة مشرقة وناعمة، ويخلصك من الرؤوس السوداء





2- الليمون مصدر لفيتامين سي الذي يحمي بشرتك من الشيخوخة و التجاعيد





3-يعمل الليمون على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والنمش





4- يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يمنحك بشرة ناعمة دون مسام مفتوحة





5- الليمون قادر على تطهير البشرة من الميكروبات التي قد تسبب حب الشباب





6- فرك البشرة بالليمون يخلصك من اثار حب الشباب ويقلل ظهوره





7-الليمون مصدر لفيتامين سي الذي يساعد في انتاج الكولاجين للبشرة





8- الليمون يساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العين .