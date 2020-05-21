مع ارتفاع درجة الحرارة.. اصنعي اسموزي الليمون بالنعناع

مع ارتفاع درجة الحرارة يحتاج الجسم إلى المشروبات الباردة التي تمنحه الانتعاش والقدرة على تحمل حر الصيف وسنقدم لكم طريقة عمل اسموزي الليمون بالنعناع للتخلص من الحر .
المقادير
عصير ليمون طازج
أوراق نعناغ
كوب ماء باردة
مكعبات ثلج
سكر
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المقادير
عصير ليمون طازج
أوراق نعناغ
كوب ماء باردة
مكعبات ثلج
سكر
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طريقة عمل الليمون بالنعناع .. فيديو
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، يوضع الثلج، السكر، الماء وعصير الليمون
- يضرب جيدا ومن ثم وضع اوراق النعناع وضربها ومن ثم تصفيتها.
- يوضع في كاسات ويقدم باردا
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، يوضع الثلج، السكر، الماء وعصير الليمون
- يضرب جيدا ومن ثم وضع اوراق النعناع وضربها ومن ثم تصفيتها.
- يوضع في كاسات ويقدم باردا