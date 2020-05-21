AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع ارتفاع درجة الحرارة.. اصنعي اسموزي الليمون بالنعناع

الخميس 21/مايو/2020 - 12:16 م
ليمون بالنعناع
ليمون بالنعناع
Advertisements
آلاء حسن
مع ارتفاع درجة الحرارة يحتاج الجسم إلى المشروبات الباردة التي تمنحه الانتعاش والقدرة على تحمل حر الصيف وسنقدم لكم طريقة عمل اسموزي الليمون بالنعناع للتخلص من الحر .

المقادير
عصير ليمون طازج
أوراق نعناغ
كوب ماء باردة
مكعبات ثلج
سكر

اقرا ايضا 
طريقة عمل الليمون بالنعناع .. فيديو
طريقة التحضير


- في الخلاط الكهربائي، يوضع الثلج، السكر، الماء وعصير الليمون
- يضرب جيدا ومن ثم وضع اوراق النعناع وضربها ومن ثم تصفيتها.

- يوضع في كاسات ويقدم باردا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقوي مناعتك ضد كورونا.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع في البيت

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الليمون

أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ .. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

مع ارتفاع درجة الحرارة.. اصنعي اسموزي البطيخ المنعش

ترشيحاتنا

شاهد| لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح مشروع بشاير الخير 3.. فيديو

علامات ليلة القدر الصحيحة.. أسرار تحدث في الليلة المباركة

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة على البلاد.. والطقس غدا معتدل والعظمى بالقاهرة 37

الداخلية: إغلاق طرق الكورنيش بالمحافظات لمدة أسبوع وتوفير مسارات بديلة

الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

وزير الإسكان: النمو العمراني غير المتوقع أثر على كفاءة عمل مطار النزهة "فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور