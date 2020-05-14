عصير الليمون بالصودا بنكهة الكافيهات.. فيديو

يفضل الكثير من الأشخاص طلب عصير الليمون ،من المقاهى، والمطاعم، للشعور بأنه يقدم بشكل مختلف وبنكهة مختلفة ،لذلك تقدم الشيف أميرة شنب اليوم طريقة عمل عصير ليمون بالصودا بنكهة الكافيهات .
مقادير عصير ليمون بالصودا :
ليمون مقشر فانيليا صودا مياه غازية سكر نعناع أخضر كريمة أو لبنثلج كريمة مخفوقة سكر ملون
طريقة تحضير عصير الليمون بالصودا :
* يخلط الليمون مع الفانيليا والسكر والنعناع والماء فى الخلاط ثم يضاف الكريمة المثلج بالتدريج
* يضاف النعناع فى الكاسات مع الصودا والثلج ويصفى الخليط ثم يوضع في الكاسات
* يزين بالكريمة المخفوقة والسكر الملون ثم يقدم بالهنا