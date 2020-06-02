حب الشباب مشكلة تهدد الرجال والفتيات في مرحلة المراهقة.. أبرز العلاجات السريعة للتخلص منه.. ودور فيتامين سي في العناية بالبشرة

أبرز العلاجات السريعة في التخلص من حب الشباب
فوائد الخميرة في علاج حب الشباب
طرق استخدام العدس الأخضر في التخلص من حب الشباب
استخدامات فيتامين سي في العناية بالبشرة وعلاج حب الشباب
يعاني الكثير من مشكلة حب الشباب التي تصيب الرجال والنساء من سن المراهقة، وقد تستمر حتى سن الثلاثينات، فهي تحتاج عناية خاصة والاهتمام بنوعية البشرة الحساسة لسرعة التخلص من حب الشباب الذي يترك أثار ومسام واسعة علي الجلد.
أبرز علاجات حب الشباب
وأكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن علاج حب الشباب يستغرق وقتا، وعلى حسب مرحلة الحبوب، وفي المرحلة الأولى يتم استخدام غسول مناسب للبشرة الدهنية لتقليل افراز دهون البشرة.
وأوضحت مي سمير، في برنامج "مرايتي" على موقع "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من علاج حب الشباب
يتم استخدام كريم للحبوب وكريم للرؤوس السوداء، لتقليل التهاب الحبوب.
كما أشارت استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن من اثار حب الشباب
مسام مفتوحة وبقع على البشرة، يمكن علاجها بالتقشير الكيميائي ويتوقف على حالة البشرة والبقع.
وأكدت الدكتورة مي سمير، أن أي جلسات لـ علاج اثار حب الشباب
لن يعيد البشرة لأصلها بنسبة 100%، بل يتم تعديل شكل البشرة بنسبة 70%، وتحفيز البشرة على انتاج الكولاجين لتحسين شكل الوجه.
ونصحت مي سمير، بعدم لمس الحبوب والعبث بها، وعدم محاولة استخراج الرؤوس السوداء، مع اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة الدهنية .
فوائد الخميرة في التخلص من حب الشباب
نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية رخيصة تساعد على علاج حب الشباب
و تجفيف الحبوب وإخفائها في 3 أيام، وذلك باستخدام الخميرة التي تستعمل في المخبوزات ، إليكي الطريقة..
المكونات
قطعة خميرة
قطرات من الخل
الطريقة
أذيبي قطعة من الخميرة ببضع قطرات من الخل ثم ضعي هذه الخلطة على الحبوب واتكيها عليها حتى تجف تمامًا
الخميرة والخل يعملان على قتل البكتيريا التي تسبب انتشار الحبوب وتخفف من التهابها
كرري العملية مرتين يوميًا لمدة أسبوع، ستلاحظين النتيجة من اليوم الثالث .
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طرق استخدام العدس الأخضر في التخلص من حب الشباب
ومن أبرز المواد الفعالة بشكل فائق في مجال التجميل وغير متداولة بين النساء والفتيات هى العدس الأخضر
؛ حيث ذكر موقع " boldsky" أن العدس
الأخضر يعد ممتازًا من الناحية الطبية لأنه يساعد في منع الإصابة بالسرطان وفي نفس الوقت يساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة.
ويساعد العدس الأخضر في علاج البثور وندبات حب الشباب والعيوب ويعمل على صنفرة البشرة؛ حيث يعمل العدس الأخضر كـ منظف ممتاز للبشرة، مما يساعد على سحب الأوساخ والزيت برفق من الوجه، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة التي تساعد في الحصول على بشرة شابة. إذا كنت شخصًا يعرف القليل عن العناية بالبشرة، فستعرف أن فيتامين سي يعتبر أحد أكثر مكونات العناية بالبشرة فعالية ، يمكن أن يساعد في حل عدد من مشاكل العناية بالبشرة بدءًا من الخطوط الدقيقة إلى العيوب والبهتان وحتى ندوب حب الشباب وذلك بـ الفيتامين c. ويمكن أن تستمتع بـ البرتقال المنعش للعناية بالبشرة ولكن يجب التأكد من عدم التخلص من القشر اغسل القشر واتركه يجف تحت الشمس لمدة يومين على الأقل. بعد ذلك ، سحقها إلى مسحوق ناعم. خذ ملعقة صغيرة من مسحوق البرتقال واخلطها مع قليل من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من العسل واللبن. امزجيها معًا وضعي العبوة على وجهك. لا تنس رقبتك. دعها تجف لمدة 15 دقيقة ثم اغسلها بالماء البارد. استخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
فيتامين سي معروف بتعزيز إنتاج الكولاجين ويساعد في التعامل مع التصبغ المفرط الذي يشمل البقع الشمسية والبقع العمرية والكلف. العسل والكركم لهما خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على إزالة السموم. يساعد الزبادي في تفتيح وترطيب بشرتك دون جعلها دهنية.