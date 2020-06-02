حب الشباب مشكلة تهدد الرجال والفتيات في مرحلة المراهقة.. أبرز العلاجات السريعة للتخلص منه.. ودور فيتامين سي في العناية بالبشرة

أبرز العلاجات السريعة في التخلص من حب الشباب

فوائد الخميرة في علاج حب الشباب طرق استخدام العدس الأخضر في التخلص من حب الشباب

استخدامات فيتامين سي في العناية بالبشرة وعلاج حب الشباب





يعاني الكثير من مشكلة

التي تصيب الرجال والنساء من سن المراهقة، وقد تستمر حتى سن الثلاثينات، فهي تحتاج عناية خاصة والاهتمام بنوعية البشرة الحساسة لسرعة

الذي يترك أثار ومسام واسعة علي الجلد.





أبرز علاجات حب الشباب





وأكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن

يستغرق وقتا، وعلى حسب مرحلة الحبوب، وفي المرحلة الأولى يتم استخدام غسول مناسب للبشرة الدهنية لتقليل افراز

.





وأوضحت مي سمير، في برنامج "مرايتي" على موقع "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من علاج حب الشباب يتم استخدام كريم للحبوب وكريم للرؤوس السوداء، لتقليل التهاب الحبوب.

كما أشارت استشاري الأمراض الجلدية و الليزر، أن من اثار حب الشباب مسام مفتوحة وبقع على البشرة، يمكن علاجها بالتقشير الكيميائي ويتوقف على حالة البشرة والبقع.





وأكدت الدكتورة مي سمير، أن أي جلسات لـ علاج اثار حب الشباب لن يعيد البشرة لأصلها بنسبة 100%، بل يتم تعديل شكل البشرة بنسبة 70%، وتحفيز البشرة على انتاج الكولاجين لتحسين شكل الوجه.





ونصحت مي سمير، بعدم لمس الحبوب والعبث بها، وعدم محاولة استخراج الرؤوس السوداء، مع اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة الدهنية .



فوائد الخميرة في التخلص من حب الشباب







نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية رخيصة تساعد على علاج حب الشباب و تجفيف الحبوب وإخفائها في 3 أيام، وذلك باستخدام الخميرة التي تستعمل في المخبوزات ، إليكي الطريقة..





المكونات

قطعة خميرة

قطرات من الخل





الطريقة

أذيبي قطعة من الخميرة ببضع قطرات من الخل ثم ضعي هذه الخلطة على الحبوب واتكيها عليها حتى تجف تمامًا

الخميرة والخل يعملان على قتل البكتيريا التي تسبب انتشار الحبوب وتخفف من التهابها