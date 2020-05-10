للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب

حب الشباب من المشاكل التي تنشر بشكل كبير بين الفتيات في اعمار مختلفة، وكذلك الشباب ايضا، وهي لا تقتصر على فترة المراهقة فقط بل يمكن ان تستمر لسنوات طويلة تصل لنهاية العشرينات وأكثر .
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أكدت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية، أن مشكلة حب الشباب تحتاج عناية خاصة حتى لا تزيد الحبوب بالوجه، وقدمت في تصريحات لـ صدى البلد 6 نصائح هامة لكل من يعاني من حب الشباب وهي :
1- تجنب لمس حب الشباب تمامًا باليد
2- استخدام نوع غسول مناسب للبشرة الدهنية ليقلل من ظهور الحبوب
3- الفحص المستمر لمعرفة سبب ظهور حب الشباب
4-تقليل تناول الاطعمة التي تسبب تزايد حب الشباب مثل الشيكولاتة والاطعمة الدسمة والمشروبات الغازية
5- تجنب استخدام الميكب خلال فترة علاج حب الشباب
6- استخدام واقي الشمس قبل الخروج من المنزل .