تناول معلقة من زيت الزيتون يوميا لخفض الكوليسترول

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة ارتفاع الكوليسترول فى الجسم. ويرجع ذلك الى اتباع عادات غذائية خاطئة أبرزها الإقبال على الوجبات السريعة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين عن علاج طبيعي لينظم الكوليسترول فى الجسم إليك هذا العلاج.







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أكد موقع هيلث ان تناول معلقة من زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.





ووفقا لما نشره الموقع، فى دراسة حديثة فإن تناول أكثر من 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 بالمائة وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمائة.





أما عن الفوائد الأخرى لتناول زيت الزيتون منها الحفاظ على صحة الأمعاء وإراحة الجهاز الهضمي.







زيت الزيتون يساعد على التخلص من الإمساك والقضاء على مشاكل الهضم بالإضافة إلى أن غناه بمضادات الأكسدة يساعد على محاربة السرطان والكوليسترول أيضا، وثبت علميا أن زيت الزيتون يساعد على تقوية عضلة القلب.