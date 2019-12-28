14 فائدة لتناول الزبادى قبل النوم.. سرعة هضم وخفض الكولسترول في الدم

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم، وهى:
1-أن تناول الزبادي يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)
2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ
3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات،
4- غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون .. لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي
5- يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم
6- مقاوم للالتهابات الطفيلية
7- توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم
8- يعد من الأطعمة سهلة الهضم
9- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.
10-ـ يقوي المعدة، ويقطع الإسهال، ويسكن الحرارة
11- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات
12- مدر للبول ومكافح للحصى في المثانة والكلى
13- يساعد في تخفيف الوزن
14- يعمل على تهدئة الأعصاب ويؤدي إلى نوم مريح