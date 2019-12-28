14 فائدة لتناول الزبادى قبل النوم.. سرعة هضم وخفض الكولسترول في الدم

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، فوائد تناول اللبن الزبادي قبل النوم، وهى:





1-أن تناول الزبادي يساعد على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)

2- يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ

3- يحرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات،

4- غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون .. لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي

5- يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم

6- مقاوم للالتهابات الطفيلية

7- توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم

8- يعد من الأطعمة سهلة الهضم

9- خط دفاعي قوي يوقف ترسب الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.

10-ـ يقوي المعدة، ويقطع الإسهال، ويسكن الحرارة

11- مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات

12- مدر للبول ومكافح للحصى في المثانة والكلى

13- يساعد في تخفيف الوزن