دراسة صادمة.. القهوة تسبب هشاشة العظام

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرا، أضرار القهوة خاصة الذين اعتادوا على تناول كميات كبيرة منها بشكل يومي لتتحول إلى ضرر كبير للجسم وخاصة المفاصل.





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وأجرى باحثون من جامعة جنوب استراليا دراسة حديثة عن أضرار القهوة ، وفحص الباحثون المخاطر الوراثية وتحليل عادات شرب القهوة لأكثر من 330،000 مشارك في الدراسة.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون في أستراليا أنه على الرغم من أن شرب كميات معتدلة من القهوة آمن بشكل عام لمعظم الناس، فإن شرب الكثير منها مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وأمراض المفاصل الأخرى وزيادة الوزن.





وأكد القائمون على الدراسة، أن أي شخص لديه تاريخ عائلي لهذه المشاكل الصحية يجب أن يتوخي الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة



