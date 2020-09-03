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طارق الشناوى: العالم كله تحدث عن زيارة الرئيس الفرنسي للسيدة فيروز فى لبنان.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:28 م
فيروز وماكرون
فيروز وماكرون
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آيات أحمد
قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إنه فى حالات نادرة أن يزور أحد رؤساء الدول الفنانين الكبار، مثلما حدث مع فيروز " جارة القمر" حينما زارها ايمانويل ماكرون منذ أيام فى منزلها، وقديمًا كان قد زار الرئيس التونسي الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

وأضاف طارق الشناوى، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن اللبنانيين من الممكن أن يختلفوا على أى شيئ ولكن لا يختلفوا على فيروز، وفى ظل النزاعات الداخلية والطائفية داخل لبنان فيروز هى الوحيدة التى تجمعهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي منح فيروز "جوقة الشرف" والذى تعد أعلى تكريم رسمى فرنسي.

وتابع أن هناك أكثر من مليار شخص يسمعون فيروز ففنها تجاوز محبى ومتحدثى اللغة العربية، منوهًا أن زيارة ايمانويل ماكرون للسيدة فيروز لها بعد سياسي حيث انه يريد توحيد الشعب اللبنانى على شيء واحد.

وأشار إلى أن العالم كله تحدث عن زيارة الرئيس الفرنسي للسيدة فيروز فى لبنان، مضيفًا أن السيدة فيروز مثقفة ولبقة جدًا ومدة حواراها مع الرئيس الفرنسي لا تتعدى الساعة وربع. 
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