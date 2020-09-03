توفير عملة صعبة.. إقتصادية النواب تكشف مزايا عودة السياحة الروسية لمصر

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة الرحلات الروسية مرة أخرى بعد توقفها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد سيعود بالنفع على قطاع السياحة بشكل كبير وينعكس بالايجاب على الاقتصاد القومى للدولة.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن السياحة الروسية تمثل 75% من حجم السياح فى محافظة الغردقة علاوة على تمثلها 45% من حجم السياح في محافظة شرم الشيخ مما يؤكد أن عودتها سيكون لها مردود ايجابى فى توفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة قامت بجهود كبيرة فى تحقيق الاحتياطات والإجراءات المناسبة للقادمين من الخارج ضد فيروس كورونا المستجد لضمان سلامة المقيمين فى مصر.
وأعلنت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف، بعد توقفها لأشهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.