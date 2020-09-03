ده استفزاز.. رجاء حسين عن سيارة ياسمين صبرى: استعراض الفلوس نقص.. فيديو

علَقت الفنانة رجاء حسين على صورة ياسمين صبرى قائلة " ما اعرفهاش"، وكان أول تعليق لها على سيارة ياسمين صبرى وقيمتها، " ايه الاسفتزاز دة، بتستفزوا الناس ليه يا جماعة".





وقالت رجاء حسين خلال حديثها على فضائية " الحدث اليوم"، أنتوا بتستفزوا الناس والغلابة ليه، أما تجيلك حاجة بمليون جنيه اسكت انما تستعرض على المجتمع بهداياك ده استفزاز، لأن هناك ناس فى المجتمع مش لاقية تاكل فى ظل ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهودات.





وتابعت "لو عندى 10 مليون جنيه فى البنك مش هقول لحد، لأن عملية الاستفزاز والاستعراض للفلوس هى نقص داخل الشخص، لأن الشخص لو عنده قناعة ورضا عمره ما هيستعرض الهدايا ولا الفلوس اللى معاه".



