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مرأة

بفستان مكشوف.. ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار.. شاهد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:31 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وظهرت بها ياسمين صبري، بفستان جذاب باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التي تكشف عن جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لتبرز جمال إطلالتها، كما وضعت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع.

واختارت تسريحة الكعكة البسيطة لشعرها البني الطويل التى تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ووضعت ساعة كاجوال لليد لأكمال إطلالتها الناعمة.
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Good morning ☀️

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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