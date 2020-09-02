AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة بيضاء.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في صورة جديدة لها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:40 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
ندى فكري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على  موقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام"، .

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جذابة من أمام البحر من أحد الأماكن السياحية.  

وظهرت ياسمين في الصورة مُرتدية فستان أبيض وقبعة بيضاء لتبرز جمالها،  كما اختارت تسريحة شعر تتناسب مع ظهورها الجذاب.

وتزوجت ياسمين صبرى  من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قبعة أنيقة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

بـ فستان مشجر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

من أمام البحر.. ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

ثلاثة في واحد.. لقاْء الخميسي تبهر جمهورها بصور جديدة عبر إنستجرام

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

اتحاد الكرة: شرط الانتقال الأفضل في عقود لاعبي الأهلي والزمالك

مترو الأنفاق يعلن حاجته لعدد من الوظائف الجديدة.. تعرف على التفاصيل والشروط

بسبب كورونا.. قطر تؤجل استلام طائرات من إيرباص

شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان سماوي مكشوف.. أنغام تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر