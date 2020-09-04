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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة ؟

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الجوافة من الفواكة المفيدة التي لايمكن تجاهل تناولها  سواء للكبار وللصغار وقدم الدكتور محسن النادي المعالج بالب البديل والاعشاب فوائد لاتتوقعها عن الجوافة وهي :

تحتوى الجوافة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من إصابة الشخص بالسرطان.

 كما تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يحافظ على صحة العظام والأسنان، ويحد من تعرضهم للكسر، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف، ولذلك تناولها يحد من الإصابة بالإمساك.

ويشار إلى أن تناول الجوافة مفيد جدا لصحة مريض السكر، حيث أنها تساهم فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، وتحد من ارتفاع نسبته وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف.

 ولذلك ننصح مريض السكر بتناول ثمرة من الجوافة فى الصباح وقبل النوم، وذلك للحفاظ على نسبة السكر فى الدم.
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