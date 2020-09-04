ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة ؟

تحتوى الجوافة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من إصابة الشخص بالسرطان.





كما تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يحافظ على صحة العظام والأسنان، ويحد من تعرضهم للكسر، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف، ولذلك تناولها يحد من الإصابة بالإمساك.





ويشار إلى أن تناول الجوافة مفيد جدا لصحة مريض السكر، حيث أنها تساهم فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، وتحد من ارتفاع نسبته وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف.





ولذلك ننصح مريض السكر بتناول ثمرة من الجوافة فى الصباح وقبل النوم، وذلك للحفاظ على نسبة السكر فى الدم.