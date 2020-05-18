20 فائدة تجعلك تتناول مشروب أوراق الجوافة

يعلم الجميع أن الجوافة ، هي غذاء ممتاز مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية لكن أوراق الفاكهة تحتوي أيضًا على العديد من الخصائص الصحية. بالنسبة للمبتدئين ، يمكن تحضيرهم لصنع الشاي، الذي يعتقد أنه كان جزءًا من الطب التقليدي في المكسيك وبعض أجزاء من أمريكا الجنوبية لسنوات ، الآن. لصنع هذا الشاي ، كل ما عليك فعله هو غلي بعض الماء ، ونقع الأوراق فيه ، وشرب الخلطة. الأمر بهذه البساطة.





شرب شاي أوراق الجوافة يمكن أن يعطي بعض الراحة للأشخاص الذين يعانون من الإسهال. يمكن أن يخفف من تقلصات البطن ويعزز الانتعاش بشكل أسرع. أيضًا ، نظرًا لأنه سائل يجب تناوله عن طريق الفم ، فإنه يمكن أن يبقيك رطبًا أيضًا. أضف الأوراق إلى كوب من الماء الساخن ، ثم صفيها واستهلكها على معدة فارغة.





يمكن أن يعزز شاي أوراق الجوافة أيضًا فقدان الوزن. لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى فقدان بعض الكيلوغرامات الإضافية والبقاء في الشكل ، فيجب أن يصبح هذا هو مشروبك المفضل. خذ رشفة واترك الشراب يمنع الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الجسم من أن تصبح سكرًا.





تحتوي الأوراق أيضًا على فيتامين ج والحديد ، لذلك ، إذا كنت تعاني من حالة خفيفة من البرد ، فكر في شرب الشاي. وهو فعال للغاية في التخلص من الجهاز التنفسي والمخاط والحلق والرئتين.





أيضًا ، إذا كنت تتطلع إلى تحسين نسيج بشرتك والتخلص من ندوب حب الشباب ، فكر في الأوراق. فقط قم بسحقهم وتطبيقهم على البقع لرؤية الفرق والشعور به. يجب أيضًا التفكير في استخدام ديكوتيون على الجلد لتشديده وتحسين لونه.









بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تساقط الشعر وانخفاض الحجم ، أوراق الجوافة هي الحل. يمكنك غلي الأوراق وتدليكها على فروة الرأس للسماح لمضادات الأكسدة بعمل عجائبها. فقط تأكد من أن الماء لا يسخن عند التدليك.



