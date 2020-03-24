ماسك ورق الجوافة لتفتيح البشرة

يعد ماسك ورق الجوافة من الاقنعة الطبيعية التي تساعد في امداد البشرة بفوائد فيتامين سي دون استخدام الليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من اضرار الشمس لكنه يسبب حساسية لعدد من النساء.





وعرض موقع " بولد سكاي" الهندي طريقة عمل ماسك ورق الجوافة لتفتيح وتنظيف البشرة.

مكونات ماسك ورق الجوافة:

حفنة من ورق الجوافة المجففة

بياض بيضة

ملعقة كبيرة عسل





طريقة عمل ماسك ورق الجوافة:

- اطحني أوراق الجوافة المجففة إلى مسحوق ناعم.

- أضفي ملعقة صغيرة من ورق الجوافة المطحون إلى 1 بياض بيضة وملعقة كبيرة من العسل.