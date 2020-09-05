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رياضة

الأشعة تحدد مدة غياب محمد هاشم بسبب إصابته عن الإسماعيلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
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نانسي القاضي
تعرض محمد هاشم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي،  بالإصابة في العضلة الخلفية، وذلك أثناء مباراة فريقيه أمام مصر للمقاصة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، والتي إنتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

ويخضع "هاشم" للأشعة اليوم السبت لتحديد مدة غيابه عن الاسماعيلي، وتأكد غيابه رسميًا عن اللقاء القادم أمام نادي مصر في الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي  برئاسه المهندس ابراهيم عثمان ببيان رسمي جاء أعلن خلاله الاعتذار للجماهير عن سوء النتائج خلال الفتره السابقه مع وعد بمعالجه السلبيات من اجل تحسن النتائج .

وابدي المجلس استيائه الشديد من اداء بعض اللاعبين في المباريات الرسميه وسوء النتائج ، وعليه قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مره اخري مع التشديد بأن المجلس لن يتهاون مع اي لاعب مقصر خلال الفتره المقبله .

كما قرر مجلس الادارة عقب اجتماعه الطارئ بعد مبارة اليوم قبول اعتذار الكابتن ادهم السلحدار والكابتن محمد محسن ابوجريشه عن استكمال مهمتهم بالفريق الاول والتعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج.
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