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رياضة

سيدات سلة الأهلي يفوزن على هليوبوليس في دوري السوبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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محمد سمير
تمكن الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي من تحقيق فوز مثير على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 96- 93، في مستهل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر، الذي يقام بنظام «best of 3».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت حماسًا كبيرًا من الفريقين، ونجح «سيدات سلة الأهلي» في تحويل تأخره في أول ثلاث فترات من المباراة إلى فوز مثير، بعدما انتفض الفريق في الفترة الرابعة، وتمكن من فرض التعادل على نتيجة اللقاء مع نهاية الفترة الرابعة، لتمتد المباراة إلى شوط إضافي، لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة 96-93.

ويحتاج «سيدات السلة» إلى الفوز في المباراة القادمة أمام هليوبوليس للصعود إلى نهائي دوري السوبر ومواجهة الفائز من سبورتنج والشمس
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