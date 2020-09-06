صفحات بيضاء .. مصدر بالأهلي: الفيديو المتداول لـ كهربا قديم

كشفت مصادر في النادي الأهلي أن الفيديو المتداول لمحمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قديم ويعود لأكثر من ثلاثة شهور.





وقال مصدر بالقلعة الحمراء إن الفيديو يعود لأكثر من ثلاثة شهور في الساحل الشمالي ولم يكن في توقيت متأخر كما يتردد.





وأضاف أن ما يحدث، محاولة للتأثير على اللاعب في الفترة الحالية، خاصة أن إيقافه سوف ينتهي بعد مباراة الحرس المقرر لها غدا الاثنين.



