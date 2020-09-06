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رياضة

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:39 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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عمرو ابوبكر
ترددت انباء خلال الايام الأخيرة عن اتجاه النادي الأهلي للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي.

وأكدت بعض القنوات الفضائية أن محمود الخطيب اقترب من حسم الصفقة واتمام التعاقد مع محمد ابراهيم رسمياََ. 

ولكن يبدو أن اللاعب عنده رأي آخر، حيث نشر بعض الصور له وهو بقميص نادي الزمالك، واستعاد ذكرياته مع الفريق. 

ونشر محمد ابراهيم في حالته اليومية عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، مجموعة من الصور والفيديوهات وهو يرتدي قميص الزمالك ويحتفل بالبطولات التي توج بها مع القلعة البيضاء. 

ومن بين تلك الصور، يوجد صورته وهو يرتددي قميص الزمالك مكتوب عليها تعليق واحد مننا، ولطالما اشتهر ابراهيم بلقب ابن النادي اثناء تواجده مع الزمالك. 
رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك
رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك
رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك
رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك
رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك
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