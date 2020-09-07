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فن

رامز أمير لـ صدى البلد: أشارك في مسلسل يحيى الفخراني الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:34 م
رامز امير
رامز امير
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شروق ابراهيم
أعرب الفنان رامز أمير عن سعادته بالمشاركة في مسلسل النجم يحيى الفخراني الجديد لرمضان 2020، وذلك للمرة الثانية في مشواره الفني. 

كما كشف رامز أمير في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه في المراحل النهائية من جلسات العلاج الطبيعي، لافتا الى أنه بدأ يتماثل للشفاء بنسبة كبيرة.
 
يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.

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