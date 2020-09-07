رامز أمير لـ صدى البلد: أشارك في مسلسل يحيى الفخراني الجديد





كما كشف رامز أمير في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه في المراحل النهائية من جلسات العلاج الطبيعي، لافتا الى أنه بدأ يتماثل للشفاء بنسبة كبيرة.

يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.



